Однак, за даними української розвідки, ознак формування наступального угрупування ворога не виявлено. Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій.

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Яка чисельність російських військ в Запорізькій області

Окупаційні війська продовжують поповнювати свій особовий склад у Запорізькій області.

Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості – десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі. Однак, наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає. Ознак формування наступального угрупування ворога не виявлено,

– повідомив Лиховій.

Він також пояснив, що тієї кількості ворожих військ, яка присутня в Запорізькій та Херсонській областях, буде недостатньо для результативних наступальних дій "кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть".

Лиховій зазначив, що наразі характер бойових дій в операційній зоні ОУВ "Таврія" – це позиційне протистояння, оскільки "росіяни не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно."

Речник також відзначив результативність роботи українських ракетних військ та артилерії. Зокрема, за позавчорашню добу, 21 липня, у Запорізькій області Сили оборони знищили два зенітні ракетні комплекси: один із них "Тор", другий – ЗРК "Бук-М1", у районі населених пунктів Українка та Зразкове.

До слова, раніше Лиховій повідомляв, що окупанти активізувалися в районі Кринок. В районі Роботинського виступу російські війська нарощують кількість особового складу та йдуть в атаку.