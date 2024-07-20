Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів в ефірі телемарафону, що ЗСУ протягом минулої доби відбили там спроби штурмових дій противника, пише 24 Канал.

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Що відбувається на двох найбільш напружених ділянках ОСУВ

Що стосується операційної зони оперативного угрупування військ "Таврія", то в нас є дві напружені ділянки. Це Лівобережжя Дніпра у Херсонській області, де за минулу добу (19 липня – 24 Канал) ЗСУ відбили 5 штурмових дій противника, з них 4 атаки – були в районі Кринок,

– розповів Лиховій.

За його словами, на Роботинському виступі Оріхівського напрямку Запоріжжя протягом доби 19 липня відбулось 7 марних штурмових дій росіян. Зокрема, на напрямку:

Малої Токмачки – було 4 атаки,

Новоандріївки, Щербаків та Роботиного – по одній атаці.

"Біля самого Роботиного – бій тривав з вечора аж до ранку цього дня (мовиться про 20 липня – 24 Канал)", – розповів речник.

Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ЗСУ відбили 12 атак противника, проте окупанти не мали успіху – ЗСУ не допустили втрат позицій.

До речі, Кринки також належать до операційної зони ОСУВ "Таврія". За словами речника, Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на Лівобережжі Дніпра Херсонської області, зокрема – і в районі населеного пункту Кринки.