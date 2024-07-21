Про це в етері телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Однак, як він запевнив, особливого успіху у ворога наразі немає, передає 24 Канал.

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Ворог активізувався у Запорізькій та Херсонській областях

Лиховій розповів, що протягом останнього тижня російські загарбники не припиняли атакувати в районі Кринок. За минулу добу на лівобережжі Дніпра фіксували п'ять штурмів – чотири з них як раз біля селища.

Втім, ворожі штурми, як розповів речник, не мали жодного успіху.

Водночас він (ворог – 24 Канал) збільшує активність на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. За минулу добу там було відбито сім штурмів противника на напрямках сіл Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки й Роботине,

– пояснив він.

За його словами, якщо раніше ворог вдавався до тактики малих штурмових груп, то зараз в районі Роботинського виступу він нарощує кількість особового складу, який йде в атаку і застосовує мотоцикли.

До слова, за даними британської розвідки, окупаційна армія також продовжила просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Крім того, окупанти досягли незначного просування біля селища Нью-Йорк. Ймовірно, Авдіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається найгарячішим.