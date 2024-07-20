Ветеран російсько-української війни Євген Дикий розповів 24 Каналу, що ворог має серйозні успіхи на цій ділянці фронту, що є дуже поганим чинником для ЗСУ. Відповідно росіяни намагатимуться розвивати свої досягнення.

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Може скластися загрозлива ситуація

Окупантам, за його словами, залишилось дуже небагато, щоб перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка.

Це не призведе до оточення українських сил, адже можемо здійснювати логістику через польові бічні дороги. Відповідно на тих шляхах буде зовсім інша пропускна здатність. Тобто це дуже ускладнить нам життя,

– підкреслив ветеран російсько-української війни.

Окрім боїв за трасу Покровськ – Костянтинівка, яка має стратегічне значення, також дуже небезпечна ситуація поблизу Часова Яра.

Якщо росіяни дотиснуть Часів Яр, тоді під загрозою опиняється велика агломерація з чотирьох міст: Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка та Краматорськ. Тоді щонайменше доведеться з усіх цих міст евакуювати цивільне населення, а це кілька десятків тисяч людей. Далі потрібно буде воювати вже в цих містах, і тоді вже може скластися дуже загрозлива ситуація.

Російське командування імовірно саме там і буде дотискати, тому що логічно це робити, де в тебе є успіхи. До того ж для росіян це ще має політичний сенс, адже їх дуже бісить, що доволі значна частина Донецької області, яку вони оголосили своєю ще у 2014 році, досі перебуває під українським контролем,

– зауважив Євген Дикий.

Нагадаємо, що раніше ворог також наступав на дорогу на Мирноград, Краматорськ. Це може загрожувати тиском ворога на Краматорськ, Часів Яр і Торецьк, через імовірність перерізання логістичного шляху ЗСУ.

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