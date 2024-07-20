Так, основні наступальні зусилля ворожої армії на лінії фронту зосереджені саме на Авдіївському напрямку. Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 20 липня.

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Де росіяни зосередили основні зусилля

Ймовірно, Авдіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається у центрі російських зусиль і, відповідно, там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи,

– стверджує британська розвідка.

У звіті також йдеться про те, що окупаційна армія продовжила просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Також окупанти досягли незначного просування біля селища Нью-Йорк.

За даними розвідки, його вважають добре укріпленим районом і останньою точкою лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Водночас біля Часового Яру особливих просувань не відбулося. На цій ділянці фронту масштабних штурмів російської піхоти протягом останніх днів не було та загарбники працюють здебільшого діють розпорошеними невеликими загонами піхоти.

"Ймовірно, російські сили у цьому районі взяли тактичну паузу, продовжуючи пробні атаки та розвідувальну діяльність", – кажуть у британському оборонному відомстві.

Водночас Третя окрема штурмова бригада повідомила, що Росія в Харківській області продовжує свою активність. Зокрема, вороги далі тиснуть.