Об этом рассказал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко.

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Кафиры готовят новое наступление

По его словам, наши дипломаты и политики должны делать все, чтобы ускорить поставки оружия. Ибо каждый день сейчас может изменить историю.

Мы видим, что враг накапливает войска и имеет планы для дальнейшего наступления… Но мы держим оборону и не уйдем со своих позиций,

– подчеркнул Костенко.

Он объяснил, что точные прогнозы может сказать главнокомандующий ВСУ, но то, что Роман Костенко видит на карте, свидетельствует, что ситуация угрожающая .

“И когда я разговариваю с военными, они тоже это подтверждают. Но уверен, что наше командование это видит и найдутся силы и средства, которые умерят врага, – добавил депутат.

Костенко говорит, что в целом угроза глобальна. По его мнению, в Киеве угрозу уже сняли, там ВСУ отбили врага.

"Но у нас еще есть Беларусь, где такие же враги, как и в России. Часть наших войск вынуждена стоять у границы с Беларусью", – заверил он.

Россия накапливает силы в Запорожском направлении

По словам Костенко, Россия накапливает силы в Запорожском и Николаевском направлениях.

Они сократили линию фронта, переформатировались и основные силы бросили на Восток Украины, но для дальнейших ударов накапливают силы на Запорожском и Южном направлении.

– объяснил он.

Эксперт добавил, что партнеры должны понять, что Украине нужно помогать. "Нам не нужно, чтобы воевали их солдаты, нам просто нужно оружие, которым будем воевать мы", – подытожил он.

Интересно, что заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала слухи о том, что Россия снова попытается захватить Киев . В частности, она высказалась о том, что на днях киевлянам приходили сообщения, что в 4 утра Россия снова будет атаковать столицу. В Минобороны такую информацию опровергают.

К слову, 28 мая ВСУ на Юге совершили контрнаступление . Украинские защитники и защитницы нанесли врагу серьезные потери. Поэтому захватчикам приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

Отметим, что наши бойцы продолжают уничтожать российских кафиров . По состоянию на 28 мая Генштаб ВСУ сообщил о 30 тысячах ликвидированных российских оккупантов .

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