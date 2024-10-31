Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, на что способно такое количество вражеских войск на Юге нашей страны. К слову, руководит российской армией на Южном фронте военный преступник Михаил Теплинский.
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Пойдут ли 200 тысяч российских солдат в наступление
Россия сосредоточила до 200 тысяч военных не только в Запорожской и Херсонской областях, но и в Крыму. Это растянутый фронт протяженностью не менее 500 километров.
Важно! Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что до 200 тысяч оккупантов – это в целом, включая и с Черноморским флотом, и с подразделениями и соединениями во временно оккупированном Крыму, и с подразделениями их Воздушных сил, росгвардии, ГРУ и полицейскими службами.
Для наступления врагу надо определять сектора, сконцентрировать и перебросить силы с других направлений. В это время Силы обороны смогут нанести контрудары в тех местах, где противник меньше всего ожидает и ослабил свои силы.
Это не концентрированная сила, как многие представляют. Все 200 тысяч не пойдут в атаку на одном направлении,
– отметил Маломуж.
В бой Россия может бросить десятки тысяч солдат, например, в районе населенных пунктов Токмачка, Вербовое, Роботино, чтобы оттеснить украинские войска от ударов HIMARS или другими зенитными пушками.
Это тактическая задача, а стратегическая – прорываться,
– добавил генерал армии в отставке.
В ответ Украина генерирует новые силы, усиливает укрепрайоны в этом регионе. По его мнению, это будет мощное противостояние, возможно, оккупанты продвинутся в отдельных селах, но прорваться не удастся.
К слову, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в Запорожской области могут появиться северокорейские военные, чтобы решить вопрос с Работинским выступлением.