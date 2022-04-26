Подоляк заявил, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в псевдореспублике "ПМР". Таким образом, страна-агрессор хочет намекнуть Молдове, чтобы она готовилась к "гостям".

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Подоляк подчеркнул, что если Украина не сможет устоять перед Россией, следующей жертвой станет Молдова. При этом он пообещал, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в конфликтном регионе.

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, должны работать как одна команда,

– заявил Подоляк.

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