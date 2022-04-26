Подоляк заявив, що Росія хоче дестабілізувати ситуацію у псевдореспубліці "ПМР". Таким чином країна-агресорка хоче натякнути Молдові, щоб вона готувалася до "гостей".

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Подоляк підкреслив, що якщо Україна не зможе встояти перед Росією, наступною жертвою стане Молдова. При цьому він пообіцяв, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в конфліктному регіоні.

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей". Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда,

– заявив Подоляк.

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