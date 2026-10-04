Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Какие последствия?

Около 08:40 стало известно, что враг атаковал центр Днепра. В результате обстрела вспыхнул пожар, а дым поднимается над городом.

Информацию о пострадавших выясняем,

– уточнили в ОВА.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали помещение компании связи. На месте удара работают экстренные службы.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного беспилотника в области, летевшем курсом на Днепр.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя угрозы.

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Напомним, из-за угрозы атак дронами в Киеве уже несколько раз звучала воздушная тревога.

Всего в ночь на 4 октября враг запустил по Украине 135 ударных БпЛА, большинство из которых – реактивные. Противовоздушная оборона обезвредила 123 дрона и две "Бандероль"/"Дань-Т". Известно о попадании на пяти локациях и падении обломков еще на пяти.