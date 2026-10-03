Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.

Куда сейчас летят "Шахеды"?

Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие!

Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

20:21, 3 октября

20:14, 3 октября

КАБы на Харьковскую область.

19:52, 3 октября

Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.

18:55, 3 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с востока.