Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.
Куда сейчас летят "Шахеды"?
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КАБы на Харьковскую область. Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с востока.20:21, 3 октября20:14, 3 октября19:52, 3 октября18:55, 3 октября
КАБы на Харьковскую область.
Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с востока.