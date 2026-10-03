Повітряні сили відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав усе найважливіше.
Де зараз летять "Шахеди"?
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття!
Де зараз тривога: дивіться на карті
Російські військові в ніч на 4 жовтня запустили по Україні ударні безпілотники. У деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав усе найважливіше.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття!
Де зараз тривога: дивіться на карті