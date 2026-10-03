Повітряні сили відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав усе найважливіше.

Де зараз летять "Шахеди"?

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття!

Де зараз тривога: дивіться на карті