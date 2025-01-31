Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала отметил, что в Одессе произошла вражеская атака. Россия ударила, предварительно, баллистическими ракетами "Искандер-М", выпущенными с территории временно оккупированного Крыма.

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Враг атаковал исторический центр Одессы.

Надеюсь, что пострадавших не будет, а если и будут, то только с легкими повреждениями. Пока рано об этом говорить. Однако понимаем, что это вечер, что атака произошла в историческом центре города, а значит, враг хорошо знал, что он делает. Он снова показал свою террористическую суть,

– отметил Сергей Братчук.

Братчук добавил, что, предварительно, враг нанес удар "Искандерами-М" с боевой частью кассетного типа. Сейчас последствия этой атаки устанавливаются. В Одессе было слышно по меньшей мере три взрыва. Вероятно, это подтверждает, что туда прилетели три баллистические ракеты.