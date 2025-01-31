Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що в Одесі відбулася ворожа атака. Росія вдарила, попередньо, балістичними ракетами "Іскандер-М", випущеними з території тимчасово окупованого Криму.

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Ворог атакував історичне середмістя Одеси.

Сподіваюся, що постраждалих не буде, а якщо й будуть, то лише з легкими ушкодженнями. Поки що зарано про це говорити. Однак розуміємо, що це вечір, що атака сталася в історичному центрі міста, а отже, ворог добре знав, що він робить. Він знову показав свою терористичну суть,

– зазначив Сергій Братчук.

Братчук додав, що, попередньо, ворог завдав удару "Іскандерами-М" із бойовою частиною касетного типу. Наразі наслідки цієї атаки встановлюються. В Одесі було чутно щонайменше три вибухи. Ймовірно, це підтверджує, що туди прилетіли три балістичні ракети.