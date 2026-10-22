Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Что известно о атаке на Лозовую

По состоянию на 12:16, по предварительным данным, было известно о 2 погибших и 11 пострадавших. Но в 12:33 стало известно уже о 17 пострадавших.

На месте работают медики, подразделения ГСЧС, правоохранители.

Лозовская община подверглась вражеской атаке. Угроза сохраняется. Будьте осторожны!

– написал в 11:53 глава Лозовской городской территориальной общины Сергей Зеленский.

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Напомним, что накануне в Харьковской области произошел "удар по Коротичу". Там оккупанты убили пожилую супружескую пару.