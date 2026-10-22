Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо про атаку на Лозову
Станом на 12:16, за попередніми даними, відомо про 2 загиблих людей і 11 постраждалих.
На місці працюють медики, підрозділи ДСНС, правоохоронці.
Росія вдень 22 жовтня цинічно вдарила по ринку в Лозовій на Харківщині. На жаль, є жертви.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Станом на 12:16, за попередніми даними, відомо про 2 загиблих людей і 11 постраждалих.
На місці працюють медики, підрозділи ДСНС, правоохоронці.