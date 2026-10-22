Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку на Лозову

Станом на 12:16, за попередніми даними, відомо про 2 загиблих людей і 11 постраждалих.

На місці працюють медики, підрозділи ДСНС, правоохоронці.