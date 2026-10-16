Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Які наслідки?

Близько 21:21 окупанти вдарили "Бандероллю" по Немишлянському району Харкова. Менш ніж за 20 хвилин росіяни поцілили по ньому вдруге, а о 22:16 – втретє.

Унаслідок атаки там зафіксували пошкодження житлових будинків. За попередніми даними, вибито понад сотню вікон. Фахівці обстежують місця прильотів.

Станом на 22:01 кількість постраждалих через обстріл зросла до дев'ятьох людей – у них гостра реакція на стрес. Зокрема, постраждали 13-річні дівчинка та хлопчик.

Згодом Терехов повідомив, що агресор продовжує бити по Немишлянському району. Упродовж трьох хвилин Росія завдала по ньому ще щонайменше двох ударів.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух кількох "Бандеролей" у напрямку Харкова та закликали містян перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, російські війська 16 жовтня кілька разів атакували Тернопільську область. Увечері під прицілом опинився енергетичний об'єкт у Кременецькому районі. Попередньо, внаслідок удару ніхто не постраждав.