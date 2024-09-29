По предварительной информации, пострадавших среди работников вокзала и пассажиров, к счастью, нет, сообщает "Укрзализныця".

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"Из-за удара по железнодорожному вокзалу в Запорожье повреждено здание станции, а также окна поезда "Запорожье – Солотвино", – говорится в сообщении.

Изменения движения поездов

Поезда №37 Киев – Запорожье-1 и №85 Львов – Запорожье-1 будут приняты на станции Запорожье-2. Аналогично рейсы №128 Запорожье-1 – Львов будет отправлен со станции Запорожье-2.

Со станции Запорожье-1 до станции Запорожье-2 запустили трансферные автобусы.

"В поезде 40 Запорожье – Солотвино железнодорожники оперативно заменили поврежденные вагоны, отправка состоится в течение часа", – добавили железнодорожники.

Атака на Запорожье: главное

29 сентября утром российская армия нанесла массированные авиаудары по жилой застройке Запорожья. Зафиксировано 13 авиаударов. Количество раненых в результате авиаударов по Запорожью возросло до 11 человек.