Воздушная тревога в Киеве продолжалась дважды: сначала с 23:37 19 октября по 01:25, затем с 02:11 по 03:14 20 октября. Суммарно опасность продолжалась ориентировочно 3 часа.

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Какова ситуация в Киеве

Очередная воздушная атака на Киев. Этой ночью российская армия снова применила БПЛА. Они были запущены с южного и северо-восточного направлений,

– рассказал глава КГВА Сергей Попко.

По его словам, ориентировочно 10 вражеских ударных дронов, которые летели в направлении Киева, сбили на подступах к столице или на территории города.

По предварительным данным властей:

обошлось без разрушений,

информация о пострадавших не поступала.

Глава Киевской городской военной администрации объяснил, что данные обновляются и уточняются. Он призвал киевлян всегда во время тревоги идти в укрытие.