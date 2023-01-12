Об этом во время брифинга заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, оккупанты, хоть и несут бешеные потери, продолжают бросать на верную смерть своих бойцов.

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Враг стремится перехватить инициативу

По данным ведомства, по состоянию на 10 января у российских оккупационных войск, если учитывать оперативный резерв, действуют около 280 формирований. Для сравнения, на прошлой неделе было зафиксировано около 250.

В условиях отсутствия необходимой технически готовой боевой техники, Кремль активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя,

– подчеркнула Маляр.

Так что наблюдается усиление группировок войск врага на территории нашего государства. Известно, что из полигонов в Беларуси и России оккупанты перебрасывают в зону боевых действий, а также приграничных районов мобилизованных.

Все эти действия могут иметь простую причину. Есть вероятность, что оккупанты планируют таким образом перехватить у Украины стратегическую инициативу.

Россия готовится к "серьезным действиям"

Это подчеркнул польский генерал Богуслав Пацек. Он отметил, что россияне делают немало для того, чтобы готовиться к серьезной крупной кампании. По его словам, на эти же "серьезные действия" следует ожидать в ближайшие недели. Скорее всего, в марте.

Не обошел он вниманием также мобилизованных. По словам Пацека, есть около 230 тысяч солдат. И они, каким-то странным образом, исчезли из виду. Генерал предполагает, что их сейчас учат, чтобы отправить в наступление.

В то же время, не стоит забывать, что Путин решил увеличить численность армии. Она теперь будет насчитывать более 1 миллиона и 150 солдат. Так что человеческий ресурс, который будут уверенно гнать насмерть, у России еще есть.

А теперь вкратце пройдемся потерями врага. С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 113 390 российских военных. Заметим, что за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 430 бойцов "второй армии мира".