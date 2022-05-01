Посол должен прибыть в МИД 2 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йепп Кофод.

Кстати Дания настаивает на максимально жестких санкциях против России.

Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании,

– подчеркнул Кофод.

Дипломат считает, что такие действия России абсолютно неприемлемы. Более того, это вызывает особую тревогу в нынешней ситуации.

Подробнее о ситуации

В пятницу вечером, 30 апреля, российский самолет наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 залетел в воздушное пространство Дании. Его заметили к востоку от Борнхольма, датского Балтийского острова.

Обратите внимание! Дания поддерживает Украину. Она настаивает на максимально жестких санкциях против России, в том числе в сфере энергетики из-за войны против Украины. Ведущая датская компания отказывается платить за российский газ в рублях. Кроме того, Дания согласилась принять участие в восстановлении Украины после войны. Страна официального заявила, что возьмет на себя лидерство в восстановлении Николаева, страдающего от обстрелов российских военных.

Затем самолет улетел в Швецию

После этого российский разведчик нарушил воздушное пространство Швеции. Власти страны сразу отреагировали. Министр обороны Петер Хультквист тоже назвал это неприемлемым. По его словам, инцидент неуместен в связи с ситуацией с безопасностью.

Кроме того, глава Минобороны подчеркнул России, что шведский суверенитет всегда должен уважаться.

Швеция собирается в НАТО

На фоне российской агрессии против Украины в Швеции и Финляндии решили вступить в НАТО. Обе страны хотят подать общую заявку. Россия уже угрожает последствиями такого решения.

В Финляндии заявили, что сообщили Швеции, что готовы подать заявку в НАТО уже этой весной. Впоследствии стало известно, что Швеция готова подать заявку на вступление в Альянс летом 2022 года.

Однако можно предполагать, связано ли нарушение воздушного пространства Швеции с этими планами.

Важно – Россия хотела сбить пассажирский самолет и обвинить Украину: