Посол должен прибыть в МИД 2 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йепп Кофод.
Кстати Дания настаивает на максимально жестких санкциях против России.
Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании,
– подчеркнул Кофод.
Подробнее о ситуации
В пятницу вечером, 30 апреля, российский самолет наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 залетел в воздушное пространство Дании. Его заметили к востоку от Борнхольма, датского Балтийского острова.
Затем самолет улетел в Швецию
После этого российский разведчик нарушил воздушное пространство Швеции. Власти страны сразу отреагировали. Министр обороны Петер Хультквист тоже назвал это неприемлемым. По его словам, инцидент неуместен в связи с ситуацией с безопасностью.
Кроме того, глава Минобороны подчеркнул России, что шведский суверенитет всегда должен уважаться.
Швеция собирается в НАТО
- На фоне российской агрессии против Украины в Швеции и Финляндии решили вступить в НАТО. Обе страны хотят подать общую заявку. Россия уже угрожает последствиями такого решения.
- В Финляндии заявили, что сообщили Швеции, что готовы подать заявку в НАТО уже этой весной. Впоследствии стало известно, что Швеция готова подать заявку на вступление в Альянс летом 2022 года.
- Однако можно предполагать, связано ли нарушение воздушного пространства Швеции с этими планами.
Важно – Россия хотела сбить пассажирский самолет и обвинить Украину: