Посол має прибути до МЗС 2 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Йепп Кофод.

До речі Данія наполягає на максимально жорстких санкціях проти Росії

Чергове порушення Росією повітряного простору Данії,

– наголосив Кофод.

Дипломат вважає, що такі дії Росії є абсолютно неприйнятними. Ба більше, це викликає особливу тривогу в нинішній ситуації.

Детальніше про ситуацію

У п'ятницю ввечері, 30 квітня, російський літак спостереження і аерофотознімання Ан-30 залетів у повітряний простір Данії. Його помітили на сході від Борнхольма, данського Балтійського острова.

Зверніть увагу! Данія підтримує Україну. Вона наполягає на максимально жорстких санкціях проти Росії, зокрема й у сфері енергетики через війну проти України. Провідна данська компанія відмовляється платити за російський газ в рублях. Крім того, Данія погодилася взяти участь у відбудові України після війни. Країна офіційного заявила, що візьме на себе лідерство у відбудові Миколаєва, який потерпає від обстрілів російських військових.

Потім літак полетів у Швецію

Після цього російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції. Влада країни одразу відреагувала. Міністр оборони Петер Хультквіст теж назвав це неприйнятним. За його словами, інцидент недоречний у зв'язку ситуацією з безпекою.

Крім того, глава Міноборони наголосив Росії, що шведський суверенітет завжди повинен поважатися.

Швеція збирається в НАТО

На тлі російської агресії проти України у Швеції та Фінляндія вирішили вступити до НАТО. Обидві країни хочуть подати спільну заявку. Росія вже погрожує наслідками такого рішення.

У Фінляндії заявили, що повідомили Швецію, що готові подати заявку до НАТО вже цієї весни. Згодом стало відомо, що Швеція готова подати заявку на вступ до Альянсу влітку 2022 року.

Однак можна лише припускати, чи пов'язано порушення повітряного простору Швеції із цими планами.

Важливо – Росія хотіла збити пасажирський літак і звинуватити Україну: