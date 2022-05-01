Посол має прибути до МЗС 2 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Йепп Кофод.

До речі Данія наполягає на максимально жорстких санкціях проти Росії

Чергове порушення Росією повітряного простору Данії,
– наголосив Кофод.

Дипломат вважає, що такі дії Росії є абсолютно неприйнятними. Ба більше, це викликає особливу тривогу в нинішній ситуації.

Детальніше про ситуацію

У п'ятницю ввечері, 30 квітня, російський літак спостереження і аерофотознімання Ан-30 залетів у повітряний простір Данії. Його помітили на сході від Борнхольма, данського Балтійського острова.

Потім літак полетів у Швецію

Після цього російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції. Влада країни одразу відреагувала. Міністр оборони Петер Хультквіст теж назвав це неприйнятним. За його словами, інцидент недоречний у зв'язку ситуацією з безпекою.

Крім того, глава Міноборони наголосив Росії, що шведський суверенітет завжди повинен поважатися.

Швеція збирається в НАТО

  • На тлі російської агресії проти України у Швеції та Фінляндія вирішили вступити до НАТО. Обидві країни хочуть подати спільну заявку. Росія вже погрожує наслідками такого рішення.
  • У Фінляндії заявили, що повідомили Швецію, що готові подати заявку до НАТО вже цієї весни. Згодом стало відомо, що Швеція готова подати заявку на вступ до Альянсу влітку 2022 року.
  • Однак можна лише припускати, чи пов'язано порушення повітряного простору Швеції із цими планами.

Важливо – Росія хотіла збити пасажирський літак і звинуватити Україну: