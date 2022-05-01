Посол має прибути до МЗС 2 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Йепп Кофод.
До речі Данія наполягає на максимально жорстких санкціях проти Росії
Чергове порушення Росією повітряного простору Данії,
– наголосив Кофод.
Детальніше про ситуацію
У п'ятницю ввечері, 30 квітня, російський літак спостереження і аерофотознімання Ан-30 залетів у повітряний простір Данії. Його помітили на сході від Борнхольма, данського Балтійського острова.
Потім літак полетів у Швецію
Після цього російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції. Влада країни одразу відреагувала. Міністр оборони Петер Хультквіст теж назвав це неприйнятним. За його словами, інцидент недоречний у зв'язку ситуацією з безпекою.
Крім того, глава Міноборони наголосив Росії, що шведський суверенітет завжди повинен поважатися.
Швеція збирається в НАТО
- На тлі російської агресії проти України у Швеції та Фінляндія вирішили вступити до НАТО. Обидві країни хочуть подати спільну заявку. Росія вже погрожує наслідками такого рішення.
- У Фінляндії заявили, що повідомили Швецію, що готові подати заявку до НАТО вже цієї весни. Згодом стало відомо, що Швеція готова подати заявку на вступ до Альянсу влітку 2022 року.
- Однак можна лише припускати, чи пов'язано порушення повітряного простору Швеції із цими планами.
Важливо – Росія хотіла збити пасажирський літак і звинуватити Україну: