Посилення санкцій проти Росії

Про це заявив міністр закордонних справ країни Єппе Кофод. За його словами, санкції стануть інструментом тиску на Росію та допоможуть припинити війну.

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Ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб ЄС ухвалив найсуворіші санкції, щоб ми могли максимально тиснути на путінську Росію та задушити російську військову машину. Це також стосується галузі енергетики,

– заявив міністр.

Підтримка Данії

Раніше Данія погодилася взяти участь у відбудові України після війни з Росією. Країна офіційного заявила, що візьме на себе лідерство у відбудові Миколаєва, який потерпає від обстрілів російських військових.

21 квітня прем'єр-міністерка Метте Фредріксен відвідала Україну та провела зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

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