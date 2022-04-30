Йдеться про гвинтовий літак типу Ан-30. Цей інцидент зафіксували у п'ятницю, 29 квітня.

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Росіяни порушили повітряний простір Швеції

Російський літак-розвідник перебував у повітряному просторі перебував протягом короткого проміжку часу. Після цього гвинтокрил покинув цей район.

За усім цим стежили шведські винищувачі. Вони змогли сфотографувати російський літак. Цю ситуацію прокоментував міністр оборони Швеції Петер Гультквіст. Він наголосив, що це неприйнятно.

Ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії,

– додав він.

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