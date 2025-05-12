Об этом рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 Канала. Он добавил, что главной целью России во время нынешней летней кампании наступления может быть выход на административные границы именно Донецкой области.

Смотрите также Без этого мы не защитим Харьков: Свитан сказал, как вытеснить россиян из области

Демонстрация "силы"

Владимир Путин также будет тянуть время с переговорами до начала учений "Запад 2025" – российско-белорусских маневров, которые он стремится использовать как инструмент давления и демонстрации силы.



Россия уже накапливает танки и бронетехнику, произведенную на собственных предприятиях, и, вероятно, планирует продемонстрировать ее в Беларуси. Там, где нет угрозы со стороны дронов, технике относительно безопаснее, чем вдоль линии фронта, где украинские силы уже уничтожили значительное количество вражеской бронетехники,

– отметил Мусиенко.

Он добавил, что Путин тянет время также для того, чтобы показать Западу якобы наличие резервов у российской армии. Цель – создать давление и заставить западных партнеров намекать Украине на целесообразность компромисса с Россией, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Мусиенко убежден, что Путин будет выдвигать новые требования. Стоит понимать, что заявление России о "безусловных" переговорах не соответствует действительности.



Мы уже видели, как Москва выдвигала условия даже о прекращении огня – в частности требование прекратить поставки оружия Украине и остановить мобилизацию,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что, очевидно, Россия и в дальнейшем будет затягивать время, выдвигая все более абсурдные условия, которые не будут иметь ничего общего с реальным миром.