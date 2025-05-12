Про це розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу. Він додав, що головною метою Росії під час нинішньої літньої кампанії наступу може бути вихід на адміністративні кордони саме Донецької області.

Дивіться також Без цього ми не захистимо Харків: Світан сказав, як витіснити росіян з області

Демонстрація "сили"

Владімір Путін також тягнутиме час з перемовинами до початку навчань "Захід 2025" – російсько-білоруських маневрів, які він прагне використати як інструмент тиску та демонстрації сили.



Росія вже накопичує танки та бронетехніку, вироблену на власних підприємствах, і, ймовірно, планує продемонструвати її в Білорусі. Там, де немає загрози з боку дронів, техніці відносно безпечніше, ніж уздовж лінії фронту, де українські сили вже знищили значну кількість ворожої бронетехніки,

– зазначив Мусієнко.

Він додав, що Путін тягне час також для того, щоб показати Заходу нібито наявність резервів у російської армії. Мета – створити тиск і змусити західних партнерів натякати Україні на доцільність компромісу з Росією, аби уникнути подальшої ескалації конфлікту.

Мусієнко переконаний, що Путін висуватиме нові вимоги. Варто розуміти, що заява Росії про "безумовні" перемовини не відповідає дійсності.



Ми вже бачили, як Москва висувала умови навіть щодо припинення вогню – зокрема вимогу припинити постачання зброї Україні та зупинити мобілізацію,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, що, очевидно, Росія й надалі затягуватиме час, висуваючи дедалі абсурдніші умови, які не матимуть нічого спільного з реальним миром.