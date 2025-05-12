Зокрема, через Костянтинівку, з боку Покровська, Торецька, Лимана, Борової, наступ на агломерацію з усіх можливих боків. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Давид Шарп.

Дивіться також ЗСУ просунулися на Харківщині, росіяни – на Костянтинівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Основна ціль російського наступу

Давид Шарп зазначив, що у російської армії немає дуже багато сил для того, щоб ескалувати ситуацію, створювати нові напрямки. Однак у них є частина сил, яка звільнилася з Курської області.

Форсування Дніпра ворог може здійснити лише потужними угрупуваннями, які могли б закріпитися, здійснювати постачання, розширювати цей плацдарм. Цього не можна виключати, однак зараз це малоймовірно. Також навряд чи основними цілями буде Сумська область.

Однак основною ціллю загарбників влітку – восени 2025 року може бути вихід на адміністративні кордони Донеччини. Мовиться про спробу захопити агломерацію Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ, вихід на неї з різних напрямків.

Зокрема, через Костянтинівку. Це з боку Покровська, Торецька, Лимана, Борової. Зі всіх боків наступ на цю важливу агломерацію. Можна припустити, що мінімум Костянтинівка та Покровськ на локальному рівні, все інше – на глобальному рівні – це основна ціль російської воєнної кампанії літа – осені 2025 року,

– вважає військовий експерт.

Ворог намагається реалізувати ті цілі, які перед ним стоять. Є певні загрози для Покровська, адже росіяни намагаються шукати слабкі місця та тиснути.