В эфире "Радио Свобода" представитель ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что российские войска рассматривают Часов Яр ключевым для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

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Враг хочет захватить Часов Яр

По словам Ильи Евлаша, захват населенного пункта даст оккупантам дорогу для наступления на Константиновку.

Доступ к Часовому Яру откроет врагу дорогу для продолжения их наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку. И конечно, что основная цель в Донецкой области – это Краматорско-Славянская агломерация,

– рассказал Евлаш.

Он добавил, что вокруг Часового Яра возведено несколько кругов обороны. На этом направлении также есть минные поля, как противотанковые, так и противопехотные. Также защитники сделали насыпи и противотанковые валы для препятствования продвижения тяжелой техники российской армии.

Ранее Евлаш рассказал, что сейчас у Часового Яра враг теряет 60% техники на подъезде к позициям. Он также заявил, что фортификации достаточно надежно укреплены и для личного состава Сил обороны, чтобы сохранить жизнь и здоровье воинов, которые выполняют задачи на переднем крае.

Какова ситуация в Часовом Яру