В эфире "Радио Свобода" представитель ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что российские войска рассматривают Часов Яр ключевым для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.
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Враг хочет захватить Часов Яр
По словам Ильи Евлаша, захват населенного пункта даст оккупантам дорогу для наступления на Константиновку.
Доступ к Часовому Яру откроет врагу дорогу для продолжения их наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку. И конечно, что основная цель в Донецкой области – это Краматорско-Славянская агломерация,
– рассказал Евлаш.
Он добавил, что вокруг Часового Яра возведено несколько кругов обороны. На этом направлении также есть минные поля, как противотанковые, так и противопехотные. Также защитники сделали насыпи и противотанковые валы для препятствования продвижения тяжелой техники российской армии.
Ранее Евлаш рассказал, что сейчас у Часового Яра враг теряет 60% техники на подъезде к позициям. Он также заявил, что фортификации достаточно надежно укреплены и для личного состава Сил обороны, чтобы сохранить жизнь и здоровье воинов, которые выполняют задачи на переднем крае.
Какова ситуация в Часовом Яру
- 29 февраля Евлаш сообщил, что враг движется в сторону района населенного пункта Ивановское и в районе Богдановки – там уже идут бои в пределах города.
- По его словам, враг пытается выйти на плацдармы в направлении Часового Яра. Сейчас там активно действуют штурмовые группы в виде подразделений "Ахмат".
- Евлаш уточнил, что Часов Яр сейчас самый большой город на данном направлении, к которому приковано внимание противника.
- Кроме того, российские оккупанты очень активно применяют штурмовые группы "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригады, которые продолжают штурмовать позиции наших защитников на фронте.