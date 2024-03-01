В ефірі "Радіо Свбода" речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що російські війська розглядають Часів Яр ключовим для продовження наступу на Костянтинівку та Краматорсько-Слов’янську агломерацію.

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Ворог хоче захопити Часів Яр

За словами Іллі Євлаша, захоплення населеного пункту дасть окупантам дорогу для наступу на Костянтинівку.

Доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку. І звичайно, що основна ціль в Донецькій області – це Краматорсько-Слов’янська агломерація,

– розповів Євлаш.

Він додав, що довкола Часового Яру зведено декілька кіл оборони. На цьому напрямку також є мінні поля, як протитанкові, так і протипіхотні. Також захисники зробили насипи та протитанкові вали для перешкоджання просування важкої техніки російської армії.

Раніше Євлаш розповів, що наразі біля Часового Яру ворог втрачає 60% техніки на під'їзді до позицій. Він також заявив, що фортифікації досить надійно укріплені й для особового складу Сил оборони, щоб зберегти життя та здоров'я воїнів, які виконують завдання на передньому краї.

Яка ситуація у Часовому Яру