Представитель ОСУВ “Хортица” Назар Волошин в эфире национального телемарафона заявил, что присутствие россиян на территории мясокомбината в Волчанске Харьковской области официально не подтверждено. Он отметил, что враг таким образом пытается посеять панику. Об этом пишет 24 Канал.
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Какая ситуация сейчас в Волчанске
Волошин сослался на информацию администрации города, которая заявляла, что оккупантов в городе нет. Однако подтверждено, что возле Волчанска продолжаются бои.
Все бои продолжаются вблизи города, и как раз город обстреливают. То есть информация о присутствии оккупантов официально не подтверждена не была. Враг пытается этим распространить панику среди населения и распространяет недостоверную информацию,
– сказал спикер.
Он добавил, что россияне стремятся посеять панику и неуверенность в обществе, убеждая этим, что население будет в угрозе, которая надвигается именно через границу. Поэтому он посоветовал доверять официальной информации из проверенных источников.
В настоящее время ситуация контролируется силами обороны. Наши защитники получают подкрепление и стабилизируют обстановку в том или ином направлении. А в интересах проведения операции больше информации сказать не могу,
– заявил Волошин.
Какая ситуация в Волчанске
- Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг не прекращает попыток продвигаться на Волчанском направлении. На северных окраинах города идут активные стрелковые бои.
- Он отметил, что наши воины пытаются стабилизировать ситуацию по всем направлениям и уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ.
- В результате боевых действий 14 мая в Волчанской громаде погибли двое местных жителей% 80-летняя женщина и 83-летний мужчина.