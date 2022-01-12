Как заявил генсек Альянса Йенг Столтенберг, Россия и НАТО собираются возобновить работу своих миссий в Москве и Брюсселе. В то же время между ними остаются значительные различия.

К теме НАТО отказалось выполнить ультиматум России по нерасширению, – Столтенберг

Между союзниками по НАТО и Россией остаются значительные различия. Их будет непросто преодолеть, но то, что союзники из НАТО и Россия сели за один стол и обсудили значительные темы – это позитивный сигнал,

– сказал Столтенберг.

По его словам, будут рассматривать возможность предстоящих встреч. Но Россия в этом контексте дала понять, что не готова согласовать их расклад.

Что известно о переговорах НАТО – Россия

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО – Россия. На переговорах говорили о проблемах европейской безопасности, в частности о ситуации в Украине и вокруг нее.

Йенс Столтенберг после заявлял, что переговоры с Кремлем были непростыми. В частности стороны серьезно дискутировали относительно Украины. Однако генсек НАТО отметил, что Альянс и Россия сели за стол переговоров является значительным прогрессом.

Генсек Альянса также заявлял, что среди обсуждений была дискуссия о запрете принимать новых членов в Альянс, как этого требует Москва. Столтенберг в очередной раз подчеркивал, что решать вопрос вступления в НАТО, будет каждая нация отдельно и 30 стран-членов Альянса. Это касается и Украины.

Вас могут заинтересовать мощные санкции НАТО против России: смотрите видео