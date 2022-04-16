Об этом президент сообщил в своем видеообращении, обнародованном вечером пятницы, 16 апреля.
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Проблема России в том, что ее не воспринимает – и никогда не будет воспринимать – весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину. Да и что там говорить – весь мир проиграла. Нигде ее не будут воспринимать,
– сказал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что жестокость, с которой россияне пытаются завоевать Приазовье, Донбасс и Харьковщину, лишь "добивает даже минимальные шансы этих территорий хоть когда-нибудь иметь какие-либо связи с этим государством".
"Возможно, где-то в России за жестокость и уважают. Но в Украине за жестокость унижают. И наказывают. И это обязательно", – добавил украинский лидер.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео