Виктор Микита рассказал детали о ситуации в Закарпатье. По словам Микиты, область не атаковали. Утром было проведено заседание оперативного штаба.

Россия напала на Украину: хронология основных событий

Полный текст сообщения:

"Только что завершили брифинг для средств массовой информации. В стране введено военное положение.

С самого утра проведено заседание оперативного штаба.

- Закарпатье не атаковано, объекты критической инфраструктуры взяты под усиленный контроль;

- учебные заведения переведены на дистанционную форму обучения;

- готовимся к принятию переселенцев;

- в области продолжаются мобилизационные мероприятия для комплектования военных подразделений;

- расставлены посты правоохранителей для контроля канала въезда – выезда из региона;

- органы власти переведены на режим 24/7.

Прошу всех сохранять спокойствие. Нет оснований для паники. Неприятель работает для деморализации и создания хаоса по всей стране.

Все необходимые силы и средства привлечены для контроля над ситуацией".



Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!