Віктор Микита розповів деталі про ситуацію на Закарпатті. За словами Микити, область не атакували. Зранку провели засідання оперативного штабу.

Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Повний текст повідомлення:

"Щойно завершили брифінг для засобів масової інформації. У країні введено воєнний стан.

Із самого ранку проведено засідання оперативного штабу.

- Закарпаття не атаковано, об’єкти критичної інфраструктури взяті під посилений контроль;

- Заклади освіти переведені на дистанційну форму навчання;

- Готуємося до прийняття переселенців;

- В області тривають мобілізаційні заходи для комплектування військових підрозділів;

- Розставлено пости правоохоронців для контролю каналу в’їзду - виїзду з регіону;

- Органи влади переведені на режим 24/7.

Прошу всіх зберігати спокій. Немає підстав для паніки. Ворог працює для деморалізації та створення хаосу по всій країні.