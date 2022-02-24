Віктор Микита розповів деталі про ситуацію на Закарпатті. За словами Микити, область не атакували. Зранку провели засідання оперативного штабу.
Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Повний текст повідомлення:
"Щойно завершили брифінг для засобів масової інформації. У країні введено воєнний стан.
Із самого ранку проведено засідання оперативного штабу.
- Закарпаття не атаковано, об’єкти критичної інфраструктури взяті під посилений контроль;
- Заклади освіти переведені на дистанційну форму навчання;
- Готуємося до прийняття переселенців;
- В області тривають мобілізаційні заходи для комплектування військових підрозділів;
- Розставлено пости правоохоронців для контролю каналу в’їзду - виїзду з регіону;
- Органи влади переведені на режим 24/7.
Прошу всіх зберігати спокій. Немає підстав для паніки. Ворог працює для деморалізації та створення хаосу по всій країні.
Усі необхідні сили та засоби залучені для контролю за ситуацією".