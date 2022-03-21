Война истощает нашу экономику

Несмотря на международную гуманитарную поддержку, война так или иначе истощает экономику. Некоторые населенные пункты и города вынуждены были закрыть свои учреждения/бизнесы из-за боевых действий, работники были вынуждены уехать, а некоторые и вовсе потеряли свою работу из-за оккупантов.

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К сожалению, это сопровождающий фактор войны. Однако в местах, где это возможно и безопасно, следует возвращаться к работе.

Если есть возможность работать – работайте. Поставив на паузу все рабочие процессы в стране, мы рискуем значительно ухудшить свой экономический уровень.

Подвиг оккупированных врагом украинских городов

Сегодня Новая Каховка, Херсон, Энергодар и другие города протестуют против российских кафиров.

Они находят силы и мужество сопротивляться захватчикам каждый день. И мы благодарим их от лица каждого.

Вы и есть олицетворение нашей сильной и независимой Украины. Россия получает решительное сопротивление.

Переломный момент

Мы должны продолжать сражаться на всех фронтах.

Сейчас, переломный момент, для распространения информационной пропаганды враг начнет прибегать к новым провокациям.

И так как мы в Украине не "ведёмся" на подобное, целью станут другие страны мира.

Но уверен, что стране-агрессору это не удастся. Ибо весь мир знает, что Россия не делится на добро и зло. Россия – это 100% зло. Среднего не дано.

И напоследок: если у вас есть знакомые или друзья из Беларуси – общайтесь с ними. Рассказывайте о текущем ходе событий, развенчивайте мифы, попытайтесь донести правду.

Россия манипулирует белорусами, пытаясь вовлечь в эту войну. Не позволим им это! Давайте попробуем достучаться до наших соседей.

Держимся вместе, украинцы! Победа совсем близко.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: