Война истощает нашу экономику
Несмотря на международную гуманитарную поддержку, война так или иначе истощает экономику. Некоторые населенные пункты и города вынуждены были закрыть свои учреждения/бизнесы из-за боевых действий, работники были вынуждены уехать, а некоторые и вовсе потеряли свою работу из-за оккупантов.
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К сожалению, это сопровождающий фактор войны. Однако в местах, где это возможно и безопасно, следует возвращаться к работе.
Если есть возможность работать – работайте. Поставив на паузу все рабочие процессы в стране, мы рискуем значительно ухудшить свой экономический уровень.
Подвиг оккупированных врагом украинских городов
Сегодня Новая Каховка, Херсон, Энергодар и другие города протестуют против российских кафиров.
Они находят силы и мужество сопротивляться захватчикам каждый день. И мы благодарим их от лица каждого.
Вы и есть олицетворение нашей сильной и независимой Украины. Россия получает решительное сопротивление.
Переломный момент
Мы должны продолжать сражаться на всех фронтах.
Сейчас, переломный момент, для распространения информационной пропаганды враг начнет прибегать к новым провокациям.
И так как мы в Украине не "ведёмся" на подобное, целью станут другие страны мира.
Но уверен, что стране-агрессору это не удастся. Ибо весь мир знает, что Россия не делится на добро и зло. Россия – это 100% зло. Среднего не дано.
И напоследок: если у вас есть знакомые или друзья из Беларуси – общайтесь с ними. Рассказывайте о текущем ходе событий, развенчивайте мифы, попытайтесь донести правду.
Россия манипулирует белорусами, пытаясь вовлечь в эту войну. Не позволим им это! Давайте попробуем достучаться до наших соседей.
Держимся вместе, украинцы! Победа совсем близко.
Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: