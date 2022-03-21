Все больше и больше становится блокпостов и подразделений, которые готовы защищать пока тыловые и мирные города, это безусловно немного добавляет покоя там, где они стоят, но не делает погоды здесь и сейчас на позициях. Как и не сделает никакую погоду в войне глобально.

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Понимаете, у нас сейчас "переработкой" оккупантов занимаются на 95% те же люди, которые начали это делать три недели назад. Вот, как начали, так и каждый день это делают. Несут потери, выедают ресурс техники, устают. А мы здесь в "фисбучиках" уже всех побороли, навалили селфачей и фоточек с оружием, но по традиции начали сраться и выяснять у кого больше, дольше, лучше.

Люди, мы рискуем попасть в беду

У нас нет нескончаемых ресурсов. У нас есть перекосы с мобилизацией. У нас нет времени на обучение и подготовку новых подразделений.

У нас нет времени на раскачку в получении и закупке – все с колес идет в бой. По крайней мере, здесь у нас.

Мы здесь немного *башим оккупанта и цинично благодарим бога, что ракеты, которые летят нам на головы, летят не в военных и не в столицу. Потому что мы понимаем, что наша задача – обескровить врага, измотать его и выиграть время для поставки оружия и обучения людей.

И то, что у нас это получается благодаря героизму людей с оружием, не уменьшает угрозу для городов, которые считают, что врага какая-то мифическая власть уже "остановила и чуть ли не уничтожила". Это не так.

Нам сейчас нельзя останавливаться

Нельзя разрывать контакт и нельзя давать врагу закрепиться. Нравится это или нет, но преимущество в технике, оружии и количестве личного состава пока на стороне оккупанта. Преимущество в наблюдении за небом.

Они избегают прямых столкновений и уже работают артиллерией, стараясь нанести поражение издалека, не допуская своих потерь. Это их стратегия. Они пытаются продвигаться, встречают отпор, откатываются и начинают утюжить "артой" при поддержке БПЛА все, что видят.

Да, технически мы наносим им потери и огневое поражение каждый божий день. Но нужно понимать – ресурсы у россиян еще есть.

Они сейчас стягивают резервы со всех уголков России. Они прут и прут. Да, они до сих пор не могут на отдельных участках понять нашу тактику и определить наши боевые порядки. И не смогут. Ибо их нет в понимании догматической военной русской школы.

Есть десятки, сотни рейдовых групп, которые при поддержке приданой артиллерии выматывают врага, не давая ему передышки. Но это требует колоссальных усилий и несет большую нагрузку.

Все для фронта

Каждая артиллерийская и минометная батарея придана такой группе должна быть полностью мобильна. От БК до еды и электричества. Мы режем кафиру логистику, но нам жизненно необходимо свою логистику держать в хорошем состоянии.

Засады, мобильные группы, рейдовые группы, разведка – это все сейчас работает с феноменальной эффективностью. Но работает на грани возможностей. На грани возможностей под постоянным артиллерийским огнем русских. Потому что нечем сбивать их БПЛА в рейдах. И наши птицы выходят из строя или сбиваются.

Давайте просто остановимся с тем, что не касается войны. Потому что ничего не решено, ничего нет стабильного.

Каждый город, вокруг которого ведутся бои, может стать таким, как Мариуполь. Каждый город, вокруг которого сегодня не ведутся бои, может стать фронтовым.

Просто поймите это. Никто. Ни один человек из тех, кто сейчас в Украине, сейчас не может быть в полной безопасности. Ибо каждый миг это может измениться.

Это я вам говорю как человек, когда выходит на час, берет с собой необходимое на три дня. А когда выходим на работу, все свое ценное и нужное имущество собираю с собой и прячу как последний раз. Ибо тупо может быть некуда вернуться. Это не страшилки. Это жизнь.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: