Россия добилась незначительных успехов в некоторых областях после сосредоточения на полной оккупации Донбасса.

Кстати Это может быть последнее сражение боеспособной части вооруженных сил России, – Жданов

У агрессора нет достаточной материально-технической и боевой поддержки. Следовательно, разведчики констатируют об отсутствии прорыва у оккупантов.

В разведке отмечают, что оборона Украины Мариуполя также истощила многие российские подразделения. Их боеспособность наши защитники снизили.

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