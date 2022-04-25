Росія досягла незначних успіхів у деяких областях після того, як зосередилася на повній окупації Донбасу.

До речі Це може бути остання битва боєздатної частини збройних сил Росії, – Жданов

Агресор не має достатньої матеріально-технічної та бойової підтримки. Відтак розвідники констатують про відсутність прориву в окупантів.

У розвідці відзначають, що оборона України Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів. Їх боєздатність наші захисники знизили.

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