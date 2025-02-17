Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW), В России продолжают обвинять Украину в причинах начала войны.

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Какие признаки того, что Россия не хочет переговоров

В Кремле в очередной раз заявили об отсутствии суверенитета у Украины, создав условия для Москвы утверждать, что Киев не имеет права вести переговоры с Москвой или что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем, являются недействительными.

Как сообщают в ISW представитель Владимира Путина Дмитрий Песков в воскресенье, 16 февраля, сообщил, что Россия скорректировала свой подход к потенциальным переговорам с Украиной, поскольку Украина якобы имеет "дефицит" суверенитета.

Российский чиновник обвиняет Украину в начале полномасштабного вторжения России, утверждая, что Украина была бы "целостной", что украинская власть не "издевалась" бы над россиянами на востоке нашего государства.

Также он заговорил о "гражданской войне", и что русские на Востоке имели "желание отделиться от Украины. Кроме вышеупомянутого, по мнению Пескова, наше государство не выполнило условия Минских соглашений.

Минские соглашения были чрезвычайно благоприятными для России, не накладывая никаких обязательств на Москву, однако российские марионетки постоянно нарушали соглашения при поддержке России,

– говорится в отчете.

Отмечается, что российские пропагандистские СМИ использовали интервью от 15 февраля со связанным с Кремлем бывшим депутатом и предателем Виктором Медведчуком, чтобы повторить ложный нарратив Кремля о нелегитимности Владимира Зеленского.

Указывая на вышеупомянутое, аналитики поставили под сомнение готовность Москвы к добросовестным переговорам и создают информационные условия для нарушения Россией любых достигнутых договоренностей на том основании, что украинская власть якобы не имела законного права их заключать.

Как это демонстрирует сам Путин

В ISW напоминают, что российский диктатор Владимир Путин часто использовал свои речи 9 мая, чтобы подчеркнуть победу Советского Союза над нацистской Германией, минимизируя вклад других западных союзников.

Он неоднократно говорил, что СССР действовал сам во Второй мировой войне. Парад ко Дню Победы 2025 года, в частности, будет посвящен 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, и Путин назвал 2025 год "Годом защитника Отечества".

Аналитики отмечают, что таким образом Путин пытается представить себя равным Трампу и представить Россию как глобальную державу, приравненную к Соединенным Штатам, и как наследницу статуса "сверхдержавы" Советского Союза.

В то же время российские военные, вероятно, готовятся к многолетним усилиям по захвату "фортификационного пояса" Украины в Донецкой области, что еще раз подчеркивает явную незаинтересованность Путина в длительном и прочном мире в Украине.