Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес. Он считает, что огромная империя, охватывающая более 120 этнических групп, стоит на неустойчивой основе.

Важно Генерал Ходжес назвал три фактора, которые могут привести к распаду России

Россияне не хотят воевать

Ходжес констатировал, что российские мужчины, когда-то обольщенные предложениями зарплаты со стороны военных, массово избегают вербовки, осознавая судьбу, которую для них ждет поле боя.

Это обострило непропорциональную вербовку этнических меньшинств из Чечни и других наций в окрестностях федерации – группы, которые легче всего использовать как пушечное мясо. Если бы некоторые воинственные чеченцы решили начать еще одну войну за независимость, где Путин нашел бы военные ресурсы для борьбы с ней теперь, когда он так много посвятил Украине,

– спросил американский генерал.

Ходжес также сказал, что видит по меньшей мере 3 фактора, которые могут привести к развалу России, в частности:

Первый – это падение внутреннего доверия к русской армии , которая традиционно являлась основой легитимности кремля. Его унижение в Украине сейчас почти полно, а гордый черноморский флот все еще скрывается за Крымом, слишком напуган, чтобы принять меры против страны, даже не имеющей военно-морского флота.

, которая традиционно являлась основой легитимности кремля. Его унижение в Украине сейчас почти полно, а гордый черноморский флот все еще скрывается за Крымом, слишком напуган, чтобы принять меры против страны, даже не имеющей военно-морского флота. Во-вторых, ущерб, понесенный российской экономикой, был слишком разрушительным , чтобы выдержать 144-миллионное население. Европейские правительства больше не будут полагаться на Nord Stream 1, поскольку убедились, как легко можно его отключить, и уже делают долгосрочные инвестиции во внутренние энергоснабжения.

, чтобы выдержать 144-миллионное население. Европейские правительства больше не будут полагаться на Nord Stream 1, поскольку убедились, как легко можно его отключить, и уже делают долгосрочные инвестиции во внутренние энергоснабжения. Это подводит нас к третьему фактору, заключающемуся в редкой природе населения России. Ибо, несмотря на то, что Россия имеет в 70 раз больше, чем Соединенное Королевство, имеет только вдвое больше населения. Эти цифры усложняют достижение гражданской солидарности в лучшие времена, но сейчас, когда метрополия в слабой позиции, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться.

Империя начинает распадаться, – Жданов

Военный эксперт Олег Жданов констатировал, что ВСУ продолжают успешно освобождать оккупированные территории. Между тем в России начинает нарастать конфликт, что может привести к распаду империи. Он считает, что в ближайшие месяцы в России будут проходить необратимые процессы.

Жданов считает, что на фоне провалов на фронте в самой России существенно меняется риторика. Дальше будет нарастать конфликт среди военных, ведь командиры среднего звена, находящиеся в Украине и руководящие оккупантами, не могут выполнить уходящие из москвы приказы.

Здесь назревает конфликт. И либо генеральный штаб встанет на сторону войск и тогда конфликт перебрасывается в москву – между арбатом и кремлем.

– сказал военный эксперт.