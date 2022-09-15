Про це заявив американський генерал Бен Ходжес. Він вважає, що величезна імперія, яка охоплює понад 120 етнічних груп, стоїть на нестійкій основі.

Важливо Генерал Ходжес назвав три фактори, які можуть призвести до розпаду росії

Росіяни не хочуть воювати

Ходжес констатував, що російські чоловіки, колись спокушені пропозиціями зарплати з боку військових, масово уникають вербування, усвідомлюючи долю, яку для них чекає поле бою.

Це загострило непропорційне вербування етнічних меншин із Чечні та інших націй на околицях федерації – групи, які найлегше використовувати як гарматне м'ясо. Якби деякі войовничі чеченці вирішили розпочати ще одну війну за незалежність, де Путін знайшов би військові ресурси для боротьби з нею тепер, коли він так багато присвятив Україні,

– запитав американський генерал.

Ходжес також сказав, що бачить щонайменше 3 фактори, які можуть призвести до розвалу росії, зокрема:

Перший – це падіння внутрішньої довіри до російської армії , яка традиційно була основою легітимності кремля. Його приниження в Україні зараз майже повне, а гордий чорноморський флот все ще ховається за Кримом, надто наляканий, щоб вжити заходів проти країни, яка навіть не має військово-морського флоту.

, яка традиційно була основою легітимності кремля. Його приниження в Україні зараз майже повне, а гордий чорноморський флот все ще ховається за Кримом, надто наляканий, щоб вжити заходів проти країни, яка навіть не має військово-морського флоту. По-друге, шкода, яку зазнала російська економіка, була надто руйнівною , щоб витримати 144-мільйонне населення. Європейські уряди більше не будуть покладатися на Nord Stream 1, оскільки переконалися, як легко його можна відключити, і вже роблять довгострокові інвестиції у внутрішні енергопостачання.

, щоб витримати 144-мільйонне населення. Європейські уряди більше не будуть покладатися на Nord Stream 1, оскільки переконалися, як легко його можна відключити, і вже роблять довгострокові інвестиції у внутрішні енергопостачання. Це підводить нас до третього чинника, який полягає в рідкісній природі населення росії. Бо, попри те, що рф має в 70 разів більше, ніж Сполучене Королівство, має лише вдвічі більше населення. Ці цифри ускладнюють досягнення громадянської солідарності в найкращі часи, але зараз, коли метрополія в слабкій позиції, будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися.

Імперія починає розпадатись, – Жданов

Військовий експерт Олег Жданов констатував, що ЗСУ продовжують успішно звільняти окуповані території. Тим часом у росії починає наростати конфлікт, що зрештою може призвести до розпаду імперії. Він вважає, що найближчими місяцями в росії відбуватимуться незворотні процеси.

Жданов вважає, що на тлі провалів на фронті в самій росії суттєво змінюється риторика. Далі буде наростати конфлікт серед військових, адже командири середньої ланки, які перебувають в Україні й керують окупантами, не можуть виконати накази, що йдуть з москви.

Тут назріває конфлікт. І або генеральний штаб стане на бік військ і тоді конфлікт перекидається в москву – між арбатом і кремлем,

– сказав військовий експерт.