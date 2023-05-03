Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Вероятно, россияне боятся, что судьба их "птичек" оборвется в Украине.

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Какие самолеты Россия использует для бомбардировок

У них есть самолет Су-57, который они показывали на выставках, есть самолет Су-75: тот с двумя двигателями, тот с одним. Это такие "суперсамолеты", как они уже их там называют, "шестого поколения"... Не раз писали их паблики, что уже они на фронте что-то показали, где-то бросали бомбы-ракеты,

– рассказал Игнат.

На самом же деле Воздушные силы не зафиксировали фактов применения этих самолетов в воздушной агрессии против Украины. В то же время, нельзя исключать, что россияне применяли их дистанционно.

Игнат добавил, что враг имеет достаточно других самолетов (Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25) и вертолетов (Ка-52), которые чаще всего применяются на линии боевого столкновения. Это авиация врага, достаточно сильно превосходящая украинскую по технологиям и количеству.

Хвастовство России никто не оценил

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что Россия любит хвастаться танками и самолетами на парадах, однако в мировой практике акцент делается на других технологиях, чем рекламирует враг.

В частности, воздушные силы всех стран мира не делают ставку на то, что демонстрирует Россия на аваиашоу – выполнение различных маневров самолета, ведь сегодня это не играет большой роли в бою.

Игнат, в частности, вспомнил о США, являющихся одним из ведущих производителей боевой авиации F-35 и F-22. В Штатах делают ставку на новые технологии "кто кого раньше увидит, применит вооружение и первым уничтожит врага".

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