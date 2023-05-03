Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Вероятно, россияне боятся, что судьба их "птичек" оборвется в Украине.
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Какие самолеты Россия использует для бомбардировок
У них есть самолет Су-57, который они показывали на выставках, есть самолет Су-75: тот с двумя двигателями, тот с одним. Это такие "суперсамолеты", как они уже их там называют, "шестого поколения"... Не раз писали их паблики, что уже они на фронте что-то показали, где-то бросали бомбы-ракеты,
– рассказал Игнат.
На самом же деле Воздушные силы не зафиксировали фактов применения этих самолетов в воздушной агрессии против Украины. В то же время, нельзя исключать, что россияне применяли их дистанционно.
Игнат добавил, что враг имеет достаточно других самолетов (Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25) и вертолетов (Ка-52), которые чаще всего применяются на линии боевого столкновения. Это авиация врага, достаточно сильно превосходящая украинскую по технологиям и количеству.
Хвастовство России никто не оценил
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что Россия любит хвастаться танками и самолетами на парадах, однако в мировой практике акцент делается на других технологиях, чем рекламирует враг.
В частности, воздушные силы всех стран мира не делают ставку на то, что демонстрирует Россия на аваиашоу – выполнение различных маневров самолета, ведь сегодня это не играет большой роли в бою.
Игнат, в частности, вспомнил о США, являющихся одним из ведущих производителей боевой авиации F-35 и F-22. В Штатах делают ставку на новые технологии "кто кого раньше увидит, применит вооружение и первым уничтожит врага".
Почему Украине нужны американские истребители F-16
- С начала полномасштабной войны Украина призывает своих союзников предоставить истребители F-16 для помощи в обороне. Несмотря на эти обращения, конкретного решения о передаче этих самолетов до сих пор не было принято.
- Истребители F-16 рассматриваются как важное дополнение к арсеналу Украины, способное обеспечить стратегическую поддержку в ее борьбе за суверенитет. Игнат неоднократно отмечал, что у врага в 5-6 раз больше авиации и Украине нужны F-16, чтобы эффективно противостоять россиянам.
- Конечно, не стоит забывать, что вместе с F-16 Украине нужно соответствующее вооружение под эти самолеты. Также важен радар, который сможет сопровождать несколько воздушных целей. Тогда вполне возможны ситуации, когда сможем уничтожать несколько российских самолетов одномоментно.