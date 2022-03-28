Опровержение кремлевских фейков по поводу состояния ситуации на российско-украинском фронте по разным направлениям.

Читайте также Война будет продолжаться еще очень долго

На восточном направлении враг перегруппировывается с целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и планирует возобновить наступление на Славянск.

Луганская область – о чем врут россияне

Буквально в последние дни российское военное командование стало заявлять, что в настоящее время они контролируют 93% Луганской области. Эта информация не соответствует действительности.

Украинские воины мужественно защищают свою землю и ключевые города Луганщины. А это – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная. Золотое и Кременное. Они находятся под контролем ВСУ.

Попытка незаконных вооруженных формирований 2-го армейского корпуса так называемой "ЛНР" и российских оккупационных войск взять под свой контроль Попасную и Рубежное разбивается о решительность украинского войска.

В настоящее время передовым отрядам российских оккупантов удалось продвинуться всего на несколько кварталов жилых застроек в городе Рубежное. По информации с места событий, на утро 28 марта ВСУ вытеснили оккупантов из одного из районов города. Идут ожесточенные уличные бои.

Причем, судя по радиоперехватам, количество потерь среди личного состава 2-го армейского корпуса и российских оккупантов – огромное. Сами захватчики называют цифру примерно до батальона.

Оккупанты пытаются закрепиться в северо-западной части Рубежного. Враг понес потери, успеха не имеет.

Что касается Попасной. В настоящее время город находится на грани гуманитарной катастрофы. Оно фактически рушится, стирается с лица земли вооруженной артиллерией, системами реактивного залпового огня "Град". Но меньше с тем, украинские города не корятся захватчикам, и над ними гордо развеваются сине-желтые флаги.

Мариупольское направление

Вопреки громким заявлениям российской пропагандистской машины о том, что россияне полностью контролируют азовский портовый город, это не соответствует действительности. Оккупанты захватили только часть города. В частности, речь идет о Левобережном районе, 16-м и 23-м микрорайонах.

Рашисты ведут продвижение в центр города и продожают огневое поражение позиций наших войск. Другая часть города контролируется ВСУ и, в частности, полком "Азов". В настоящее время получена информация о том, что "Азову" удалось в очередной раз уничтожить колонну оккупантов. Это несколько единиц бронетехники и около 50 человек личного состава врага. Причем, как отмечает сам командир "Азова", число потерь живой силы оккупанта никто в России уже не считает. Их просто бросают в бой как пушечное мясо.

В районе Нью-Йорка Донецкой области враг дважды предпринимал попытки штурмовых действий. Успеха не было, отступил, продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников.

Харьковская область

Наверняка все уже слышали, как россияне с апломбом заявили, что заняли один из ключевых городов Харьковщины – Изюм.

Почему он действительно является ключевым? Потому что речь идет о том, что в случае флангового охвата этого города оккупационные войска фактически смогут выйти в тыл всей украинской группировки войск, сосредоточенной на востоке Украины. То есть – о выходе на город Славянск.

Но несмотря на бурные овации пропагандистов якобы бы победе "второй армии мира", реальная ситуация оказывается совсем другой. В Харьковской области ВСУ перешли в контрнаступление и уже освободили два городка вблизи областного центра.

В направлении Харьков наступательных действий враг не проводил, продолжает блокировать город и наносить огневые удары по гражданской инфраструктуре. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению войск.

Что касается самого Изюма. Сейчас там ведутся ожесточенные бои. Русской оккупационной машине не удается установить полный контроль над этим городом.

В районе Изюма противник действует силами отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий и балтийского флота. Осуществляет перегруппировку, пополнение боеприпасов с целью дальнейшего возобновления наступления на Славянск.

Сумская область

В этом направлении ситуация – довольно показательная. После того как Силы обороны Украины возобновили контроль над Тростянцем, русские пытаются осуществить перегруппировку в районе Сум.

Оккупанты, убедившись, что не могут взять Сумы, начали отвод своих войск. То есть, речь идет о том, что им не хватает личного состава для проведения военных операций на других участках фронта. И их отбрасывают на восток.

Потому что оккупантам необходимо прежде всего выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Чтобы потом давить на дипломатическом фронте на Украину, требуя признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" в границах административных границ этих двух регионов.

Николаевская область

На этом направлении у нас все положительно. Фактически россиян удалось отбросить на административные границы с Херсонской областью. И уже мемом стала Чернобаевка. Там в очередной раз нанесен удар по местам сосредоточения военной техники оккупантов. Более того, уничтожен очередной русский генерал-лейтенант Резанцев.

По-моему, количество ударов граблями по лбу российскому оккупанту просто поражает. Согласитесь, более 10 успешных атак! И число потерь россиян в этом направлении просто зашкаливает.

Киев и Киевская область

На отдельных направлениях и участках фронта нам удалось отбросить русских на расстояние от 30 до 70 километров. Фактически снята угроза возможного окружения и захвата Киева. Это важный индикатор.

В районах сел Лукьяновки и Рудницкого россияне понесли потери и отошли.

Хочу завершить этот материал словами известного украинского поэта Муратова, который еще в 1951 году сказал:

"Наше горе – это наше горе.

Наше море – это наше море.

Заберите свое проклятое счастье

И оставьте нам наше горе"...

Так вот, ни одна нога оккупанта не станет и не будет властвовать на святой украинской земле! Верим нашим защитникам, слушаем проверенные новости. И главное – победа за нами.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: