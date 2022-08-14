Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что противник застрял на Донецком направлении возле Песков.

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По его словам, враг не может развивать стратегически оперативное наступление хотя бы в глубину до 15 километров. Поэтому он "кормит" свое население хотя бы какими-нибудь успехами.

Эксперт говорит, что на самом деле Пески, как точечная локация, такого большого значения не представляют.

И напомним, что в начале этой войны противник задекларировал выход на админграницы Луганщины и Донетчины, поэтому я считаю, что активизация где-то в этом направлении достаточно логична, потому что им нужно рапортовать своему недофюреру путину и недонации, что они "освободили от укрнацистов" хотя бы Донецкую область,

– поясник Черник.

Но, как ответил он, реально ли это произойдет – вопрос очень сложный. Противник имеет еще достаточно существенные ресурсы.

"Вместе с тем и наш огневой потенциал растет с каждой неделей. И вообще феномен состоит в том, что по большому счету уже несколько месяцев фронт находится в стратегической точке стояния", – отметил Черник.

Военный эксперт добавил, что это достаточно большой успех, если учитывать, что "22 армия" сражается с "2 армией" мира.

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К слову, в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Пески до сих пор находятся под контролем Украины, хотя оккупанты уже неделю врут о захвате.

Также оккупанты пытаются атаковать возле Красногоровки и Первомайского. 13 августа захватчики в очередной раз шли в наступление на Марьинку.