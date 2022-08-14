Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, российские оккупанты хотят взять трассу под свой контроль, чтобы усложнить обеспечение украинских подразделений в этом регионе.

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россияне почти никогда не имели успеха в таких операциях

С начала полномасштабного вторжения оккупанты неоднократно ставили целью захватить или взять под огневой контроль важные для ВСУ дороги. Такую задачу россияне пытались выполнить и во время затяжных боев за Северодонецк и Лисичанск.

Почему российские силы пытаются захватывать и перерезать пути? Все для того чтобы не давать должным образом подвозить все необходимое для ведения боевых действий, – отметил Мусиенко.

Впрочем, практически ни разу российские войска не смогли брать под контроль стратегически важные для украинской армии трассы. Кроме того, командование ВСУ всегда продумывает альтернативные варианты поставки боеприпасов и всего необходимого. А если ситуация становится угрожающей, то у военных есть план, как безопасно отойти с территории без больших потерь.

На Востоке идут упорные бои за Пески: смотрите видео

Напомним, сейчас в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Как рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, Пески сейчас находятся под контролем Украины, хотя оккупанты уже неделю врут о захвате.

Также оккупанты пытаются атаковать возле Красногоровки и Первомайского. 13 августа захватчики в очередной раз шли в наступление на Марьинку.