Однако эти попытки неудачны из-за отпора, который врагу дают Вооруженные Силы Украины.
Важно Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие и значительные разрушения
Российским амбициям создать сухопутный коридор между Крымом и Донбассом продолжает препятствовать украинское сопротивление,
– заявили в Минобороны Британии.
Тактика России
Россия продолжает убивать гражданских украинцев. В британском Минобороны упомянули об обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске из "Точки-У". Уже известно о 52 погибших и 109 раненых, среди которых значительное количество с серьезными травмами.
Россия продолжает сосредоточивать свои атаки на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, периодически запуская по этим территориям крылатые ракеты с моря. По подсчетам Пентагона, с начала войны Россия уже запустила по Украине более 1500 ракет.
Ожидается, что Россия увеличит свою активность в воздухе на Юге и Востоке, чтобы усилить свои позиции.
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