Однако эти попытки неудачны из-за отпора, который врагу дают Вооруженные Силы Украины.

Важно Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие и значительные разрушения

Российским амбициям создать сухопутный коридор между Крымом и Донбассом продолжает препятствовать украинское сопротивление,

– заявили в Минобороны Британии.

Тактика России

Россия продолжает убивать гражданских украинцев . В британском Минобороны упомянули об обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске из "Точки-У". Уже известно о 52 погибших и 109 раненых , среди которых значительное количество с серьезными травмами.

Россия продолжает сосредоточивать свои атаки на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, периодически запуская по этим территориям крылатые ракеты с моря. По подсчетам Пентагона , с начала войны Россия уже запустила по Украине более 1500 ракет.

Ожидается, что Россия увеличит свою активность в воздухе на Юге и Востоке, чтобы усилить свои позиции.