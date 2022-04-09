Проте ці спроби невдалі через відсіч, яку ворогу дають Збройні Сили України.

Важливо Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду: є постраждалі та значні руйнування

Російські амбіції створити сухопутний коридор між Кримом і Донбасом продовжує перешкоджати український опір,

– заявили в Міноборони Британії.

Тактика Росії

Росія продовжує вбивати цивільних українців. У британському Міноборони згадали про обстріл залізничного вокзалу в Краматорську з "Точки-У". Вже відомо про 52 загиблих та 109 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами.

Росія продовжує зосереджувати свої атаки на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві, періодично запускаючи по цих територіях крилаті ракети з моря. За підрахунками Пентагону, з початку війни Росія вже запустила по Україні понад 1 500 ракет.

Очікується, що Росія збільшить свою активність у повітрі на Півдні та Сході країни, щоб посилити свої позиції.

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