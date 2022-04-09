Про те, що обстріл вокзалу на Донеччині – на відповідальності держави-агресорки, на закритому брифінгу заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

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Пентагон підтвердив: по вокзалу Краматорська вдарили росіяни

Ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності (за удар по Краматорську – 24 канал). Спершу вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, коли надійшло повідомлення про наслідки,

– зазначили в Міноборони США.

У відомстві повідомили, що російські військові збираються залучити 18-ту мотострілецьку дивізію збройних сил Росії для наступу на Краматорськ. "Можна говорити про один підрозділ – 18-ту мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку", – уточнили там.

Пентагон вважає, що цих бійців держава-агресорка кине туди, де атакували залізничний вокзал, тобто у Краматорськ. "Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція", – пояснили у відомстві.

Також у Пентагоні розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила вже 1 500 ракет по Україні.

Обстріл вокзалу у Краматорську

Окупанти 8 квітня вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська. На той час там перебували майже 4 тисячі людей, які чекали на поїзди. Приблизно 90% з них – жінки та діти.

Вже відомо про 52 загиблих та 109 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами.

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