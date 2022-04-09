Міністр культури та інформаційної політики України Ткаченко зауважив, що Росія виявилась гіршою за абсолютне зло. А її війська – це монстри.

Зауважте У мережі показали перші хвилини на вокзалі Краматорська після ракетного удару – моторошне відео

Ракета рашистів каже, що це "за дітей". У цьому вся суть російського вторгнення в Україну – влаштувати геноцид проти українців. Рашистські військові – монстри, які з кожним днем з новою силою шокують своєю бездушністю,

– наголосив Ткаченко.

Станом на вечір 8 квітня внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська загинули 52 людей. Окрім того, понад 100 людей постраждали.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що евакуацію продовжуватимуть.

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