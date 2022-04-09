Министр культуры и информационной политики Украины Ткаченко отметил, что Россия оказалась хуже абсолютного зла. А ее войска – это монстры.

Заметьте В сети показали первые минуты на вокзале Краматорска после ракетного удара – жуткое видео

Ракета рашистов говорит, что это "за детей". В этом суть российского вторжения в Украину – устроить геноцид против украинцев. Рашистские военные – монстры, которые с каждым днем ​​с новой силой шокируют своим бездушием,

– подчеркнул Ткаченко.

По состоянию на вечер 8 апреля в результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли 52 человека. Кроме того, более 100 человек пострадали.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что эвакуацию будут продолжать.

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